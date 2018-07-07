У чернігівському супермаркеті знайшли гранату
Як розповіли в поліції, після отримання повідомлення на місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
"Фахівці ідентифікували виявлену на вулиці гранату як РГД-5 у зібраному стані. Якийсь недолугий жартівник залишив вибухонебезпечний предмет прямо під лавою в місці для куріння з тильної сторони супермаркету. Вилучена граната розібрана і направлена на дослідження", – зазначили правоохоронці.
Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвався під час прямого ефіру з вибухівкою.
У Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу.
На Донеччині в житловий будинок кинули три гранати.
У Миколаєві 57-річний чоловік прийшов до магазину з гранатами.
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