У чернігівському супермаркеті знайшли гранату

Персонал одного з чернігівських супермаркетів у місці для куріння знайшов ручну гранату.

Як розповіли в поліції, після отримання повідомлення на місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Фахівці ідентифікували виявлену на вулиці гранату як РГД-5 у зібраному стані. Якийсь недолугий жартівник залишив вибухонебезпечний предмет прямо під лавою в місці для куріння з тильної сторони супермаркету. Вилучена граната розібрана і направлена на дослідження", – зазначили правоохоронці.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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