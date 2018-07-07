Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У чернігівському супермаркеті знайшли гранату

Знахідку відправили на дослідження
Персонал одного з чернігівських супермаркетів у місці для куріння знайшов ручну гранату.
У чернігівському супермаркеті знайшли гранату Фото: wikimedia.org

Як розповіли в поліції, після отримання повідомлення на місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Фахівці ідентифікували виявлену на вулиці гранату як РГД-5 у зібраному стані. Якийсь недолугий жартівник залишив вибухонебезпечний предмет прямо під лавою в місці для куріння з тильної сторони супермаркету. Вилучена граната розібрана і направлена на дослідження", – зазначили правоохоронці.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвався під час прямого ефіру з вибухівкою.

У Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу.

На Донеччині в житловий будинок кинули три гранати.

У Миколаєві 57-річний чоловік прийшов до магазину з гранатами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2018 22:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.