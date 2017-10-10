У Чернігові чоловік з сокирою напав на співробітницю прокуратури

У вівторок, 10 жовтня, чоловік з сокирою прийшов до Чернігівської обласної прокуратури та вдарив ним одну зі співробітниць.

Інцидент стався о 10:30 ранку, повідомило місцеве видання "Високий вал".

За даними видання, чоловік постійно скаржився на роботу прокуратури і записався на прийом громадян. Потрапивши в кабінет, він дістав сокиру і вдарив нею по голові співробітницю прокуратури.

Жінку госпіталізували, вона знаходиться у важкому стані.

Нападнику близько 50 років. Він затриманий і доставлений у відділення поліції.

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