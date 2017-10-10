CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 10 жовтня, чоловік з сокирою прийшов до Чернігівської обласної прокуратури та вдарив ним одну зі співробітниць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові чоловік з сокирою напав на співробітницю прокуратури
Жінка госпіталізована
Фото: val.ua
Інцидент стався о 10:30 ранку, повідомило місцеве видання "Високий вал".
За даними видання, чоловік постійно скаржився на роботу прокуратури і записався на прийом громадян. Потрапивши в кабінет, він дістав сокиру і вдарив нею по голові співробітницю прокуратури.
Жінку госпіталізували, вона знаходиться у важкому стані.
Нападнику близько 50 років. Він затриманий і доставлений у відділення поліції.
Нагадаємо, що 25 вересня на Київщині невідомі забили до смерті голову правління "Київобленерго".
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10 10 2017 13:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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