У Чернігові до стовпа прив'язали чоловіка з табличкою "Я - ватник"

Правоохоронці припускають, що чоловік прив’язав себе до стовпа за власною ініціативою

Чоловіка, якого знайшли прив’язаним до стовпа в Чернігові з табличкою "Я - ватник", доставили до міського відділу поліції.

"Візуально він схожий на особу, яка 4-5 днів тому кидалася пляшками в стелу з фотографіями загиблих Героїв Небесної сотні. Тоді чоловіка затримали, з ним спілкувалася поліція", - повідомив офіцер прес-служби патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко, інформує "Українська правда".

"Одна з версій, що він зробив це за власною ініціативою, інша, що йому хтось допоміг це зробити", - розповів офіцер.

Чоловіка уже звільнили і доставили до міського відділу поліції, щоб дізнатися обставини події.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Відео події у Facebook опублікував Олександр Тарнавський. На його сторінці у соцмережі вказано, що він працював в "Азові".

Чоловік крім того "педофіл, який 10 років сидів у в’язниці", заявляє Тарнавський.

"Суд не зміг його покарати, покарали націоналісти", - сказав оператор відео.

Сам прив’язаний на відео мовчав і не відповідав на запитання перехожих, поліції та медичних працівників.