Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Чернігові людей відселяють через негоду, – ФОТО

На період відселення постраждалих місто знайшло їм вільні помешкання і обіцяє організувати щоденне триразове харчування
У Чернігові через зливи та підтоплення будинків мають відселити близько 50 людей.
У Чернігові людей відселяють через негоду, – ФОТО Фото: cn.dsns.gov.ua

Як повідомляють у Чернігівській міськраді, мешканці найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, по вул. Декабристів, 8 та по вул. Текстильщиків, 23, загалом приблизно 50 осіб, потребують відселення, адже залишатися там небезпечно.

"Для них терміново знайдені вільні помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею по вул. Івана Мазепи, 70 та по просп. Перемоги, 183 у будинку "Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2" Чернігівської міської ради", – зазначають у прес-службі міськради.

Заступник міського голови Андрій Черненко просить мобілізувати всі сили на допомогу чернігівцям, які внаслідок затоплення будинків втратили навіть найнеобхідніші речі: одяг, білизну, документи, технічне обладнання та інше. У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 по просп. Перемоги, 183 відсьогодні організували збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих.

Також на період відселення постраждалих місто обіцяє організувати їм щоденне триразове харчування, яке забезпечить комунальне підприємство "Шкільне".

"Крім того, у звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції та муніципальної варти на період приведення до належного стану цих будинків та вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації", – наголошують у міськраді.

За інформацією ДСНС, станом на 21:00 роботи по відкачуванню води завершені у 48 домогосподарствах. Частково зруйнувалася стіна житлового будинку по вул. Толстого, 7 та частково пошкоджені стіни житлового будинку по вул. Текстильників, 23, в якому проживають 57 осіб. О 19:00 за підтримки кваліфікованих психологів ДСНС області та міста 26 осіб, з них троє дітей, автобусом, наданим ПАТ "Сервіс", доставили в гуртожиток Чернігівського професійного будівельного ліцею по вул. І. Мазепи, 70, ще 6 осіб та одну сім'ю з вул. Декабристів, направили до комунального закладу "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2" по проспекту Перемоги, 183. Решта громадян, як зазначають рятувальники, з аварійного будинку переселилися до родичів. Ліквідація наслідків підтоплення триває.


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.