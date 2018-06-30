У Чернігові людей відселяють через негоду, – ФОТО

У Чернігові через зливи та підтоплення будинків мають відселити близько 50 людей.

Як повідомляють у Чернігівській міськраді, мешканці найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, по вул. Декабристів, 8 та по вул. Текстильщиків, 23, загалом приблизно 50 осіб, потребують відселення, адже залишатися там небезпечно.

"Для них терміново знайдені вільні помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею по вул. Івана Мазепи, 70 та по просп. Перемоги, 183 у будинку "Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2" Чернігівської міської ради", – зазначають у прес-службі міськради.

Заступник міського голови Андрій Черненко просить мобілізувати всі сили на допомогу чернігівцям, які внаслідок затоплення будинків втратили навіть найнеобхідніші речі: одяг, білизну, документи, технічне обладнання та інше. У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 по просп. Перемоги, 183 відсьогодні організували збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих.

Також на період відселення постраждалих місто обіцяє організувати їм щоденне триразове харчування, яке забезпечить комунальне підприємство "Шкільне".

"Крім того, у звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції та муніципальної варти на період приведення до належного стану цих будинків та вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації", – наголошують у міськраді.

За інформацією ДСНС, станом на 21:00 роботи по відкачуванню води завершені у 48 домогосподарствах. Частково зруйнувалася стіна житлового будинку по вул. Толстого, 7 та частково пошкоджені стіни житлового будинку по вул. Текстильників, 23, в якому проживають 57 осіб. О 19:00 за підтримки кваліфікованих психологів ДСНС області та міста 26 осіб, з них троє дітей, автобусом, наданим ПАТ "Сервіс", доставили в гуртожиток Чернігівського професійного будівельного ліцею по вул. І. Мазепи, 70, ще 6 осіб та одну сім'ю з вул. Декабристів, направили до комунального закладу "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2" по проспекту Перемоги, 183. Решта громадян, як зазначають рятувальники, з аварійного будинку переселилися до родичів. Ліквідація наслідків підтоплення триває.



Фото: cn.dsns.gov.ua



Фото: cn.dsns.gov.ua



Фото: cn.dsns.gov.ua



Фото: cn.dsns.gov.ua



Фото: cn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.