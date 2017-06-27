У Чернігові на хабарі поліція затримала керівника обласного управління "Укртрансбезпеки"

Двоє посадовців вимагали неправомірну вигоди від перевізників регіону за невтручання у їх господарську діяльність

Оперативники Управління захисту економіки в Чернігівській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області задокументували декілька фактів одержання посадовими особами неправомірної вигоди. Затримали їх під час одержання 10 тисяч гривень хабара. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Під час проведення заходів щодо протидії хабарництву працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції виявили факти корупції в управлінні "Укртрансбезпеки" Чернігівської області.

Слідчі Головного управління обласної поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України, в рамках якого проводились слідчо-оперативні заходи та документування протиправної діяльності.

Так, поліцейські встановили, що двоє посадовців вимагали неправомірну вигоду від перевізників регіону за невтручання у їх господарську діяльність, а також не накладанні штрафних санкцій щодо порушення діючого законодавства.

"10 тисяч гривень вимагали від підприємця керівник обласного управління державної установи та заступник начальника відділу. Крім того, було задокументовано ще декілька фактів одержання ними хабарів", - відзначили в поліції.



Також повідомляється, що 27 червня, оперативники Управління захисту економіки в Чернігівській області Нацполіції та слідчі Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовців, які вже встигли розподілити між собою хабар.

У службових кабінетах фігурантів та за їх місцем мешкання поліцейські проводять санкціоновані обшуки. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що напередодні у Чернігівській області до п’яти років позбавлення волі було засуджено двох поліцейських-хабарників.