У Чернігові поліцейські під час затримання злочинця зазнали поранень через вибух гранати
Злочинця розшукували за стрілянину в одному з ломбардів Чернігова, де був важко поранений в голову співробітник ломбарду. Це сталося 24 лютого о 20:05. Тоді злочинцю вдалося втекти.
"І ось сьогодні карний розшук і спецназ взяли штурмом квартиру, в якій переховувався злочинець. Під час штурму зловмисник кинув гранату", - повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, від вибуху гранати постраждали двоє поліцейських, один з них, 38-річний спецназівець КОРДу, отримав важке поранення в живіт.
Як повідомив керівник обласного управління Нацполіції в Чернігівській області Едуард Альохін на сторінці у Facebook, обидва постраждалих госпіталізовані.
Злочинець отримав поранення. Як повідомив Альохін, зараз з ним будуть проводитися слідчі дії.
Нагадаємо, що в Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.
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