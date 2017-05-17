У Чернігові розвернуть пам’ятник Хмельницькому спиною до Москви, згідно з задумом архітектора
Так чернігівського Хмельницького розвернуть обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви, повідомили у Облдержадміністрації міста.
Як видно на опублікованих ОДА фотографіях, реставрація пам’ятника вже розпочалася.
"Але при будівництві об'єкту тодішнє партійне керівництво змусило будівельників розвернути скульптуру в протилежний бік, обличчям до тодішнього обкому партії. Андрій Карнабед усе своє життя сподівався на те, що в незалежній Україні гетьмана все-таки розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви", - пояснили в ОДА.
Архітектурну споруду почали встановлювати у 1955 році. Автора пам’ятника обирали на конкурсі шляхом анонімного голосування.
Переміг 27-річний Андрій Карнабеда. Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Чернігові відкрили без офіційних урочистостей у 1956 році. Карнабеда задумував продовжити цю роботу в цілу композицію на тему біографії Хмельницького, однак на це не виділили кошти.
Нагадаємо, що раніше Суспільний комітет демонтажу бандерівських пам’ятників у Польщі, який був створений декілька днів тому, має намір знищити усі пам’ятники воїнам УПА. Комітет створили націонал-патріотичні середовища Польщі, які, зокрема, причетні до нещодавнього демонтажу пам’ятника УПА у Грушовичах.
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