У Чернігові розвернуть пам’ятник Хмельницькому спиною до Москви, згідно з задумом архітектора

У Чернігові пам’ятник Богдану Хмельницькому реконструюють у відповідності до бачення архітектора Андрія Карнабеда, якого у радянські часи змусили розвернути фігуру історичного діяча обличчям в напрямку Москви.

Так чернігівського Хмельницького розвернуть обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви, повідомили у Облдержадміністрації міста.

Як видно на опублікованих ОДА фотографіях, реставрація пам’ятника вже розпочалася.

"Але при будівництві об'єкту тодішнє партійне керівництво змусило будівельників розвернути скульптуру в протилежний бік, обличчям до тодішнього обкому партії. Андрій Карнабед усе своє життя сподівався на те, що в незалежній Україні гетьмана все-таки розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви", - пояснили в ОДА.

Архітектурну споруду почали встановлювати у 1955 році. Автора пам’ятника обирали на конкурсі шляхом анонімного голосування.

Переміг 27-річний Андрій Карнабеда. Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Чернігові відкрили без офіційних урочистостей у 1956 році. Карнабеда задумував продовжити цю роботу в цілу композицію на тему біографії Хмельницького, однак на це не виділили кошти.

Нагадаємо, що раніше Суспільний комітет демонтажу бандерівських пам’ятників у Польщі, який був створений декілька днів тому, має намір знищити усі пам’ятники воїнам УПА. Комітет створили націонал-патріотичні середовища Польщі, які, зокрема, причетні до нещодавнього демонтажу пам’ятника УПА у Грушовичах.