У Чернігові вертоліт приземлився біля зупинки, забрав пасажира, і полетів - ВІДЕО Вертоліт приземлився в одному з мікрорайонів міста

У Чернігові приватний вертоліт забрав пасажира з зупинки, і полетів в невідомому напрямку. Щодо пілота прокуратурою відкрито досудове розслідування.

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Інцидент стався мікрорайоні Масани біля кінцевої зупинки тролейбуса Якщо дії пілота були несанкціонованими Державною авіаслужбою України, то йому загрожує до двох років громадських робіт, або до трьох років обмеження волі, - повідомляє сайт прокуратури Чернігівської області.

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