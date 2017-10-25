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У Чернігові вертоліт приземлився біля зупинки, забрав пасажира, і полетів - ВІДЕО

Вертоліт приземлився в одному з мікрорайонів міста
У Чернігові приватний вертоліт забрав пасажира з зупинки, і полетів в невідомому напрямку. Щодо пілота прокуратурою відкрито досудове розслідування.
У Чернігові вертоліт приземлився біля зупинки, забрав пасажира, і полетів - ВІДЕО Фото: скриншот

Інцидент стався мікрорайоні Масани біля кінцевої зупинки тролейбуса

Якщо дії пілота були несанкціонованими Державною авіаслужбою України, то йому загрожує до двох років громадських робіт, або до трьох років обмеження волі, - повідомляє сайт прокуратури Чернігівської області.

 

 

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25 10 2017 13:04
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