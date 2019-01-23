У Чернігові відкрили Центр реабілітації учасників бойових дій

У Чернігові відкрили обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій та членів їх родин.

Повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міноборони України в м. Чернігові Олександр Парій, інформує "Укрінформ".

"У Чернігові на базі колишньої залізничної лікарні відкрили обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих. Він працюватиме у новому форматі із залученням психологів, соціальних працівників та юристів", - сказав він.

За словами Парія, до створення закладу долучилися самі учасники бойових дій, члени їх родин, представники Ради ветеранів АТО, громадські організації, волонтери та небайдужі жителі міста і області. Розбудові центру сприятиме залучення 120 тис. грн з особистого депутатського фонду голови Чернігівської обласної ради, додав він.

Як поінформував директор новоствореного закладу, кандидат психологічних наук Віктор Мозговий, основною метою роботи центру є комплексна реабілітація та обслуговування воїнів та членів їх сімей, яких в області налічується вже понад 50 тисяч. Для цього в закладі облаштовані кабінети психологів, соціальних працівників, юриста, фізичної реабілітації, масажу, дитяча кімната.

Одночасно з відкриттям центру в ньому стартувала програма "Захисти свою родину", реалізація якої відбуватиметься упродовж 2019 року за рахунок коштів проекту "Бюджет участі" Чернігівської міської ради. Унікальність програми в тому, що участь у навчально-практичних заняттях з надання соціально-психологічної реадаптації братимуть не лише воїни, лікарі, науковці та волонтери, але й дружини, матері, сестри і навіть діти захисників України. Для дітей у центрі розробили програму "Шлях до успіху", спрямовану на стабілізацію психологічного стану, розвиток почуття особистої гідності та впевненості у собі.

На майбутнє організатори центру планують створити в ньому готельний комплекс на 50 ліжок для індивідуальної роботи з бійцями та членами їх сімей, та, насамперед, із підрозділами, які виходять із зони ведення бойових дій.

Нагадаємо, що прокуратура Полтавської області звільнила 21 особу, яку примусово утримували у так званих "реабілітаційних центрах" без права вільного виходу на вулицю.