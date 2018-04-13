У Чернігові внаслідок бійки з правоохоронцем помер чоловік

Захищаючись від групи п’яних чоловіків, які переслідували його, поліцейський спецпідрозділу ГУНП в Чернігівській області застосував фізичну силу

У Чернігові 12 квітня внаслідок бійки з поліцейським загинув місцевий житель.

За даними правоохоронців, поліцейський повертався додому після служби, перебуваючи в цивільному одязі та без зброї. Він зайшов до магазину і, помітивши "галасливу компанію чоловіків, які вчиняли хуліганські дії", зробив їм зауваження.

"Нетверезі агресивно відреагували на звернення поліцейського, почали переслідувати його та спробували зчинити бійку, погрожуючи йому фізичною розправою", - повідомляє поліція Чернігівської області.

Між поліцейським та чоловіками сталася бійка, двоє зловмисників після сутички втекли "Третій впав на асфальт і залишився там лежати", - йдеться в повідомленні.

Після цього поліцейський викликав швидку допомогу. Прибулі на місце лікарі констатували смерть потерпілого.

Його тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали провадження направлено до Чернігівської місцевої прокуратури.