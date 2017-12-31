У Чернігові викрали бронзовий бюст Пушкіна

Скульптуру встановили в 1900 році на честь перебування російського поета в місті

31 грудня в Чернігові викрали бронзовий бюст російського поета і письменника Олександра Пушкіна.

"Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900 року)", – повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.



Фото: facebook.com/s.chernyakov



Фото: facebook.com/s.chernyakov

Пам'ятник споруджено у 1899-1900 роках на честь перебування російського поета в 1820-му та 1824-му роках у Чернігові. Відкрили пам'ятник 25 вересня 1900 року. Бюст виготовили в майстерні художньої бронзи К. Берто в Петербурзі за проектом чернігівського художника-аматора Г. Коваленка.

Нагадаємо, в Чернігові на могилі письменника Михайла Коцюбинського скинули з постаменту та вкрали бронзове погруддя.