CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ31 грудня в Чернігові викрали бронзовий бюст російського поета і письменника Олександра Пушкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові викрали бронзовий бюст Пушкіна
Скульптуру встановили в 1900 році на честь перебування російського поета в місті
Фото: facebook.com/s.chernyakov
"Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900 року)", – повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.
Фото: facebook.com/s.chernyakov
Фото: facebook.com/s.chernyakov
Пам'ятник споруджено у 1899-1900 роках на честь перебування російського поета в 1820-му та 1824-му роках у Чернігові. Відкрили пам'ятник 25 вересня 1900 року. Бюст виготовили в майстерні художньої бронзи К. Берто в Петербурзі за проектом чернігівського художника-аматора Г. Коваленка.
Нагадаємо, в Чернігові на могилі письменника Михайла Коцюбинського скинули з постаменту та вкрали бронзове погруддя.
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31 12 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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