У Чернігові загорівся автобус з пасажирами

У Чернігові в маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, сталася пожежа.

На момент прибуття рятувальників вогонь майже повністю охопив автобус, повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

Пожежа знищила внутрішнє облицювання та електромережу автобуса. Причина загоряння та завдані збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає. Під час виникнення пожежі в маршрутці їхали близько 20 пасажирів.

"Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.