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У Чернігові загорівся автобус з пасажирами

Причина загоряння та завдані збитки встановлюються
У Чернігові в маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, сталася пожежа.
У Чернігові загорівся автобус з пасажирами Фото: facebook.com/MNSCHERNIGIV

На момент прибуття рятувальників вогонь майже повністю охопив автобус, повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

Пожежа знищила внутрішнє облицювання та електромережу автобуса. Причина загоряння та завдані збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає. Під час виникнення пожежі в маршрутці їхали близько 20 пасажирів. 

"Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.

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08 08 2018 18:19
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