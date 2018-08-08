У Чернігові загорівся автобус з пасажирами
На момент прибуття рятувальників вогонь майже повністю охопив автобус, повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.
Пожежа знищила внутрішнє облицювання та електромережу автобуса. Причина загоряння та завдані збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає. Під час виникнення пожежі в маршрутці їхали близько 20 пасажирів.
"Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.
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