У Чернігові запустили безконтактну систему оплати проїзду в громадському транспорті

Безготівкова оплата проїзду можлива через мобільні валідатори в 79 тролейбусах та 7 автобусах

У Чернігові 15 січня "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток та смартфонів з Apple Pay чи G Pay.

Тепер можна оплачувати проїзд безконтактними платіжними засобами будь-якого банку України та світу, в тому числі електронними квитками, повідомили в "Ощадбанку".

Безготівкова оплата проїзду можлива через мобільні валідатори в 79 тролейбусах та 7 автобусах, що курсують містом.

Для оплати проїзду пасажиру слід звернутись до кондуктора або водія та здійснити оплату, торкнувшись валідатора карткою або смартфоном.

Також, Чернігів купив шість нових тролейбусів за 30 мільйонів гривень. На сьогодні на балансі Чернігівського тролейбусного управління знаходяться вже 17 таких машин.