CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові затопило 90 дворів, є постраждалі
Триває ліквідація наслідків підтоплення
Фото: cn.dsns.gov.ua
Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 – передані медичним працівникам, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Фото: cn.dsns.gov.ua
Фото: cn.dsns.gov.ua
Всього на місці події працює 59 чоловік особового складу підрозділів ДСНС області, залучено 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, 13 мотопомп продовжують випомповування води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників.
Рятувальники відбуксировують постраждалі автівки з автостоянки.
Нагадаємо, на Франківщині понад 200 будинків підтопило в результаті негоди.
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30 06 2018 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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