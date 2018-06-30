У Чернігові затопило 90 дворів, є постраждалі

У суботу внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.

Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 – передані медичним працівникам, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.



Фото: cn.dsns.gov.ua



Фото: cn.dsns.gov.ua

Всього на місці події працює 59 чоловік особового складу підрозділів ДСНС області, залучено 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, 13 мотопомп продовжують випомповування води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників.

Рятувальники відбуксировують постраждалі автівки з автостоянки.