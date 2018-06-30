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У Чернігові затопило 90 дворів, є постраждалі

Триває ліквідація наслідків підтоплення
У суботу внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.
У Чернігові затопило 90 дворів, є постраждалі Фото: cn.dsns.gov.ua

Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 – передані медичним працівникам, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua

Всього на місці події працює 59 чоловік особового складу підрозділів ДСНС області, залучено 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, 13 мотопомп продовжують випомповування води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників.

Рятувальники відбуксировують постраждалі автівки з автостоянки.

Нагадаємо, на Франківщині понад 200 будинків підтопило в результаті негоди.
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30 06 2018 14:55
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