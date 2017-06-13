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У Чернігові затримано військового, який торгував гранатами

Слідчими Головного управління Нацполіціі в Чернігівській області був затриманий колишній військовослужбовець під час збуту 30 патронів калібру 5,45.
У Чернігові затримано військового, який торгував гранатами Фото: mvs.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

"Затриманню передувала кропітка робота щодо документування злочинної діяльності. Зокрема, у ході контролю за вчиненням злочину зафіксовано факти збуту 2 гранат Ф-1 із запалами та 47 набоїв до автомата Калашникова", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено ще 30 патронів до автоматичної зброї, мисливський ніж, рації і два магазини до автомата Калашникова.
Колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання і збут бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 84 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні в Ужгороді затримали чоловіка за торгівлю гранатами по 500 грн.

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13 06 2017 06:27
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