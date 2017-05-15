У Чернівецькій області голову сільради затримали на хабарі $2000
Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.
За даними правоохоронців, 36-річний посадовець вимагав від громадянина $2000 за надання в оренду дев’яти гектарів землі. Гроші чиновник брав у кілька етапів. Він був затриманий під час отримання одного із "траншів".
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
На хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.
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