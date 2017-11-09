У Чернівецькій області в навчально-виховному комплексі отруїлися 12 дітей
"Встановлено, що 7 вересня 2017 року в місцевий відділ лабораторних досліджень надійшли повідомлення з інфекційного відділення Сокирянської центральної районної лікарні та Сокирянського центру первинної медико-санітарної допомоги про звернення 12 хворих з ознаками кишкової інфекції, трьох з яких госпіталізовано, а решта отримують амбулаторне лікування", - повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Як зазначається, серед хворих 11 дітей відвідують старшу групу дошкільного підрозділу зазначеного навчального закладу, а 1 дитина вчиться в 3 класі.
Прокуратурою Чернівецької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) за фактом отруєння вихованців навчально-виховного комплексу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом місцевого відділення поліції під процесуальним керівництвом Кельменецької місцевої прокуратури.
Нагадаємо, що у Рівненській області отруїлися 16 школярів, 14 з них були госпіталізовані.
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