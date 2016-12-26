CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Кіцман Чернівецької області у ніч з 24 на 25 грудня близько 23:00 автомобіль Audi Q7, у якому перебували п'ятеро чоловіків у віці від 18 до 20 років врізався в магазин автозапчастин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівецькій області позашляховик протаранив стіну магазину, троє людей загинули
Під час удару автомобіль зруйнував стіну магазину
Ольга Кулько via Facebook
Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці, повідомляє місцеве видання Молодий буковинець.
Як пише інформаційне агентство acc.cv.ua із посиланням на поліцію Чернівецької області, пізніше водій автомобіля помер у лікарні.
Ще двоє чоловіків, які перебували в автомобілі отримали травми, стан одного з них оцінюється як важкий.
За даними Молодого буковинця, водій врізався в магазин автозапчастин, втративши керування під час обгону.
Як повідомляє ТСН, хоча джип зніс кілька металевих стовчиків на тротуарі, удар все одно був дуже сильним - стіну магазину зруйновано
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