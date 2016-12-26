У Чернівецькій області позашляховик протаранив стіну магазину, троє людей загинули

Під час удару автомобіль зруйнував стіну магазину

У місті Кіцман Чернівецької області у ніч з 24 на 25 грудня близько 23:00 автомобіль Audi Q7, у якому перебували п'ятеро чоловіків у віці від 18 до 20 років врізався в магазин автозапчастин.

Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці, повідомляє місцеве видання Молодий буковинець.

Як пише інформаційне агентство acc.cv.ua із посиланням на поліцію Чернівецької області, пізніше водій автомобіля помер у лікарні.

Ще двоє чоловіків, які перебували в автомобілі отримали травми, стан одного з них оцінюється як важкий.

За даними Молодого буковинця, водій врізався в магазин автозапчастин, втративши керування під час обгону.

Як повідомляє ТСН, хоча джип зніс кілька металевих стовчиків на тротуарі, удар все одно був дуже сильним - стіну магазину зруйновано