У Чернівецькій області провокатори планували підпал двох румунських шкіл, - СБУ
Так, Кононенко зазначив, що громадянина Російської Федерації Давид Пономарьов за завданням РФ планував організацію в Україні низки провокацій, зокрема - підпал двох румунських шкіл у Чернівецькій області.
"Ми також встановили, що Пономарьов планує організувати ще більш зухвалі провокації на території Чернівецької області, виконавцям, особи яких встановлено, перераховано з Росії аванс за підпал двох румунських шкіл на Буковині. Завдяки діям наших співробітників цю провокацію вдалося попередити", - повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, інформує РБК.
Нагадаємо, до підпалу офісу "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді могли бути причетні два польські радикали з ультраправої націоналістичної організації "Фаланга".
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