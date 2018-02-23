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У Чернівецькій області провокатори планували підпал двох румунських шкіл, - СБУ

Громадянин Росії планував організацію в Україні низки провокацій
У Чернівецькій області провокатори планували підпал двох румунських шкіл.
У Чернівецькій області провокатори планували підпал двох румунських шкіл, - СБУ Фото: з відкритих джерел

Так, Кононенко зазначив, що громадянина Російської Федерації Давид Пономарьов за завданням РФ планував організацію в Україні низки провокацій, зокрема - підпал двох румунських шкіл у Чернівецькій області.

"Ми також встановили, що Пономарьов планує організувати ще більш зухвалі провокації на території Чернівецької області, виконавцям, особи яких встановлено, перераховано з Росії аванс за підпал двох румунських шкіл на Буковині. Завдяки діям наших співробітників цю провокацію вдалося попередити", - повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, інформує РБК.

Нагадаємо, до підпалу офісу "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді могли бути причетні два польські радикали з ультраправої націоналістичної організації "Фаланга".

 
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23 02 2018 15:10
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