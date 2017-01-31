У Чернівецькій області викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням фальсифікованого алкоголю
П'ятеро буковинців організували цех у двох приватних гаражах на території Вижницького та Глибоцького районів. Зловмисники використовували спеціально придбане промислове обладнання, етикетки з логотипами торгових марок горілчаних виробів відомих виробників та підроблені марки акцизного збору, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже одну тонну фальсифікату в бочках і півтисячі пляшок готової продукції", а також марковані етикетки різних виробників, підроблені марки акцизного збору у великій кількості, більше семи тисяч порожніх пляшок, 16 порожніх бочок по 250 л кожна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Харкові правоохоронці викрили потужний цех із виробництва сурогатного алкоголю.
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