У Чернівецькій області викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням фальсифікованого алкоголю

Служба безпеки України спільно з податковою міліцією та прокуратурою викрила у Чернівецькій області організовану злочинну групу, яка займалася масовим виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом торгових марок відомих брендів.

П'ятеро буковинців організували цех у двох приватних гаражах на території Вижницького та Глибоцького районів. Зловмисники використовували спеціально придбане промислове обладнання, етикетки з логотипами торгових марок горілчаних виробів відомих виробників та підроблені марки акцизного збору, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже одну тонну фальсифікату в бочках і півтисячі пляшок готової продукції", а також марковані етикетки різних виробників, підроблені марки акцизного збору у великій кількості, більше семи тисяч порожніх пляшок, 16 порожніх бочок по 250 л кожна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Харкові правоохоронці викрили потужний цех із виробництва сурогатного алкоголю.