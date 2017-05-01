У Чернівецькій області зафіксували спалах пташиного грипу

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу

Ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах в селі Чортория Кіцманського району.

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували випадок гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Чернівецькій області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах в селі Чортория Кіцманського району.

Всього, за попередньою інформацією, у домашніх господарствах у цьому населеному пункті міститься близько 969 голів птиці різних видів.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів пташиного грипу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кіцманській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації спалаху захворювання, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Нагадаємо, на Херсонщині у селі Новоолександрівка Каланчацького району падіж птиці від пташиного грипу зафіксовано на 11 приватних подвір'ях.