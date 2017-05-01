Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Чернівецькій області зафіксували спалах пташиного грипу

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу
Ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах в селі Чортория Кіцманського району.
У Чернівецькій області зафіксували спалах пташиного грипу Фото: agrobk.ru

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували випадок гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Чернівецькій області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах в селі Чортория Кіцманського району.

Всього, за попередньою інформацією, у домашніх господарствах у цьому населеному пункті міститься близько 969 голів птиці різних видів.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів пташиного грипу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кіцманській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації спалаху захворювання, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Нагадаємо, на Херсонщині у селі Новоолександрівка Каланчацького району падіж птиці від пташиного грипу зафіксовано на 11 приватних подвір'ях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2017 23:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.