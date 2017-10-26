CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ загальноосвітній школі №27 Чернівців 55 учнів молодших класів звернулися до лікарів з підозрою на отруєння.
Нагадаємо, у дитячому садку №30 "Ластівка" міста Івано-Франківськ отруїлося семеро осіб, з них п'ятеро – діти.
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У Чернівцях 55 дітей отруїлися в шкільній їдальні
Всі діти напередодні обідали в школі
Фото: mousuch.ucoz.ru
Станом на сьогодні один з них перебуває на стаціонарному лікуванні, інші - на амбулаторному.
"Всі учні, які захворіли, вчора відвідували групу продовженого дня та обідали в школі", - повідомляється на сайті мерії.
Профільне управління мерії та адміністрація школи повідомили про інцидент санітарні служби для призначення відповідного розслідування.
Нагадаємо, у дитячому садку №30 "Ластівка" міста Івано-Франківськ отруїлося семеро осіб, з них п'ятеро – діти.
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26 10 2017 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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