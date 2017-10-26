У Чернівцях 55 дітей отруїлися в шкільній їдальні

У загальноосвітній школі №27 Чернівців 55 учнів молодших класів звернулися до лікарів з підозрою на отруєння.

Станом на сьогодні один з них перебуває на стаціонарному лікуванні, інші - на амбулаторному.

"Всі учні, які захворіли, вчора відвідували групу продовженого дня та обідали в школі", - повідомляється на сайті мерії.

Профільне управління мерії та адміністрація школи повідомили про інцидент санітарні служби для призначення відповідного розслідування.

Нагадаємо, у дитячому садку №30 "Ластівка" міста Івано-Франківськ отруїлося семеро осіб, з них п'ятеро – діти.

