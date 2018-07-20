У Чернівцях активісти намагалися блокувати мерію через Фестиваль рівності
Люди вимагали зустрічі з очільником міста, але той не вийшов до них. Проте через те, що мітингувальники перекрили рух на центральній вулиці, до них приїхав начальник управління превентивної діяльності ГУ НП Святослав Кишлар, повідомляє місцевий сайт "Чернівецький промінь".
"Він закликав учасників мітингу виявити свою позицію іншим чином, аби не створювати незручностей чернівчанам", – цитує його слова видання.
На мітингу також був присутній автор петиції проти проведення "содомського" фестивалю, яку зареєстрували на початку липня на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, що суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти "КривбасПрайд" цими вихідними.
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