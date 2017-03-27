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У Чернівцях чоловік, який назвав себе "бургомістром", спробував захопити трибуну міськради

Чоловіка від трибуни відтягли сили поліції
У Чернівцях під час засідання позачергової сесії міської ради в понеділок, 27 березня, чоловік, який представився "бургомістром" Володимиром Дідухом-Кобзарем, без дозволу депутатського корпусу намагався виступити з трибуни.
У Чернівцях чоловік, який назвав себе "бургомістром", спробував захопити трибуну міськради

Як передає місцеве видання БукІнфо, чоловік не реагував на зауваження депутатів та міського голови, тому до міськради викликали поліцію.

"Працівники поліції спершу вговорювали чоловіка самостійно покинути трибуну й не зривати сесію. Але той відмовлявся. Лише після попередження про застосування сили до нього "бургомістр" у супроводі полісменів пішов із зали", - говориться в повідомленні видання.

Нагадаємо, що 20 березня у Чернівцях виникла бійка через спробу місцевого політолога та прихильника автономізму Буковини Олега Хавича організувати "круглий стіл національних меншин".

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27 03 2017 20:26
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