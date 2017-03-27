CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівцях під час засідання позачергової сесії міської ради в понеділок, 27 березня, чоловік, який представився "бургомістром" Володимиром Дідухом-Кобзарем, без дозволу депутатського корпусу намагався виступити з трибуни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівцях чоловік, який назвав себе "бургомістром", спробував захопити трибуну міськради
Чоловіка від трибуни відтягли сили поліції
Як передає місцеве видання БукІнфо, чоловік не реагував на зауваження депутатів та міського голови, тому до міськради викликали поліцію.
"Працівники поліції спершу вговорювали чоловіка самостійно покинути трибуну й не зривати сесію. Але той відмовлявся. Лише після попередження про застосування сили до нього "бургомістр" у супроводі полісменів пішов із зали", - говориться в повідомленні видання.
Нагадаємо, що 20 березня у Чернівцях виникла бійка через спробу місцевого політолога та прихильника автономізму Буковини Олега Хавича організувати "круглий стіл національних меншин".
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27 03 2017 20:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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