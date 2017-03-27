У Чернівцях чоловік, який назвав себе "бургомістром", спробував захопити трибуну міськради

У Чернівцях під час засідання позачергової сесії міської ради в понеділок, 27 березня, чоловік, який представився "бургомістром" Володимиром Дідухом-Кобзарем, без дозволу депутатського корпусу намагався виступити з трибуни.

Як передає місцеве видання БукІнфо, чоловік не реагував на зауваження депутатів та міського голови, тому до міськради викликали поліцію.

"Працівники поліції спершу вговорювали чоловіка самостійно покинути трибуну й не зривати сесію. Але той відмовлявся. Лише після попередження про застосування сили до нього "бургомістр" у супроводі полісменів пішов із зали", - говориться в повідомленні видання.

Нагадаємо, що 20 березня у Чернівцях виникла бійка через спробу місцевого політолога та прихильника автономізму Буковини Олега Хавича організувати "круглий стіл національних меншин".