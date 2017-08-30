У Чернівцях чиновникам заборонили виступати на шкільних лінійках
Мер Чернівців Олексій Каспрук наголосив, що міськрада й управління освіти міста не втручаються в процес організації свята Першого дзвоника, проте в мерії дали певні рекомендації щодо цих урочистостей, інформує "Молодий буковинець".
Перша рекомендація стосується заборони чиновникам виступати на урочистих лінійках.
"Чиновники виступати на урочистостях не будуть", - сказав Каспрук.
Він також повідомив, що рекомендував директорам шкіл проводити лінійки тривалістю до півгодини і закликав політиків "не мурижити" дітей і їхніх батьків полум'яними промовами.
Друга рекомендація мерії школам - під час урочистостей згадати хвилиною мовчання загиблих воїнів у зоні АТО.
Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі один мільярд гривень.
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