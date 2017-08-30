У Чернівцях чиновникам заборонили виступати на шкільних лінійках

Під час урочистостей школам рекомендують згадати хвилиною мовчання загиблих воїнів у зоні АТО

Чернівецька міська рада заборонила виступати чиновникам у школах під час урочистостей з нагоди Дня знань 1 вересня.

Мер Чернівців Олексій Каспрук наголосив, що міськрада й управління освіти міста не втручаються в процес організації свята Першого дзвоника, проте в мерії дали певні рекомендації щодо цих урочистостей, інформує "Молодий буковинець".

Перша рекомендація стосується заборони чиновникам виступати на урочистих лінійках.

"Чиновники виступати на урочистостях не будуть", - сказав Каспрук.

Він також повідомив, що рекомендував директорам шкіл проводити лінійки тривалістю до півгодини і закликав політиків "не мурижити" дітей і їхніх батьків полум'яними промовами.

Друга рекомендація мерії школам - під час урочистостей згадати хвилиною мовчання загиблих воїнів у зоні АТО.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі один мільярд гривень.