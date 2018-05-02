У Чернівцях хочуть назвати аеропорт на честь Каденюка
Про це на прес-конференції повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає "Молодий буковинець".
"Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам’ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім’я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту "Чернівці", - розповів міський голова Чернівців.
За його словами, для цього потрібна письмова згода родини, колективу аеропорту та проведення громадських слухань.
"Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде прийняте", - зазначив Каспрук.
Як відомо, Каденюк помер під час пробіжки на 68-му році життя.
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