У Чернівцях міська влада заборонила Опозиційний блок і люструвала мера

Також в Чернівцях не бажають бачити серед чиновників комуністів

Міська рада Чернівців заборонила діяльність партії Опозиційний блок, крім того, місцеві депутати прийняли рішення провести люстрацію щодо мера Олексія Каспрука та всіх колишніх регіоналів.

Таке розпорядження погодили на сесії міськради 25 травня, повідомляє Укрінформ.

У проголосованому проекті говориться, що крім колишніх регіоналів, міському голові не варто брати на роботу також і комуністів.

Під хвилю люстрації в Чернівцях також потрапили і ті депутати, які в минулому були помічниками депутатів-регіоналів.

Вказується, що хвилю невдоволення у Чернівцях викликало призначення на посаду голови Департаменту ЖКГ у міській раді Ярослава Кушнирика. Він раніше був членом ПР.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнив з посади судді колишнього голову Печерського районного суду Києва Інну Отрош у рамках закону про люстрацію.