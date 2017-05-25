Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Чернівцях міська влада заборонила Опозиційний блок і люструвала мера

Також в Чернівцях не бажають бачити серед чиновників комуністів
Міська рада Чернівців заборонила діяльність партії Опозиційний блок, крім того, місцеві депутати прийняли рішення провести люстрацію щодо мера Олексія Каспрука та всіх колишніх регіоналів.
У Чернівцях міська влада заборонила Опозиційний блок і люструвала мера Фото: ЕРА

Таке розпорядження погодили на сесії міськради 25 травня, повідомляє Укрінформ.

У проголосованому проекті говориться, що крім колишніх регіоналів, міському голові не варто брати на роботу також і комуністів.

Під хвилю люстрації в Чернівцях також потрапили і ті депутати, які в минулому були помічниками депутатів-регіоналів.

Вказується, що хвилю невдоволення у Чернівцях викликало призначення на посаду голови Департаменту ЖКГ у міській раді Ярослава Кушнирика. Він раніше був членом ПР.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнив з посади судді колишнього голову Печерського районного суду Києва Інну Отрош у рамках закону про люстрацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.