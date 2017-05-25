ПОЛІТИКА НОВИНИМіська рада Чернівців заборонила діяльність партії Опозиційний блок, крім того, місцеві депутати прийняли рішення провести люстрацію щодо мера Олексія Каспрука та всіх колишніх регіоналів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівцях міська влада заборонила Опозиційний блок і люструвала мера
Також в Чернівцях не бажають бачити серед чиновників комуністів
Фото: ЕРА
Таке розпорядження погодили на сесії міськради 25 травня, повідомляє Укрінформ.
У проголосованому проекті говориться, що крім колишніх регіоналів, міському голові не варто брати на роботу також і комуністів.
Під хвилю люстрації в Чернівцях також потрапили і ті депутати, які в минулому були помічниками депутатів-регіоналів.
Вказується, що хвилю невдоволення у Чернівцях викликало призначення на посаду голови Департаменту ЖКГ у міській раді Ярослава Кушнирика. Він раніше був членом ПР.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнив з посади судді колишнього голову Печерського районного суду Києва Інну Отрош у рамках закону про люстрацію.
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25 05 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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