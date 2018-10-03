У Чернівцях побили голову осередку "Стоп корупції"

Він заявив, що це вже не перший напад на учасників організації

В Чернівцях стався напад на главу місцевого підрозділу ГО "Стоп корупції".

На Миколу Петіченка напали невідомі з молотками, - повідомляє "112 Україна".

Як розповів в ефірі каналу сам постраждалий, напад стався вчора, 9 березня, приблизно в 20:10 вечора. На Петіченка, який повертався додому, чекали біля будинку.

"Буквально в метрах 30 від мого під'їзду була припаркована машина, білі "Жигулі". З неї вистрибнули двоє з молотками і відразу ж почали бити мене по голові", - заявив він.

Спочатку Петіченко намагався захиститися руками, коли впав на землю - намагався відбитися ногами.

"Я зрозумів, що вони намагаються мене просто вбити", - розповів Петиченко.

В результаті нападу Петіченко отримав травму голови і множинні гематоми на руках і ногах.

Зараз він перебуває вдома, від госпіталізації відмовився, заявивши, що не довіряє лікарям. До того ж, уточнив він, струсу мозку немає.

Напад Петіченко пов'язує зі своєю журналістською діяльністю. За його словами, він поспілкувався з спричиненої в лікарню слідчо-оперативною групою і написав заяву, але в успіх розслідування не вірить.

"Це вже третій напад, і за попередніми досі не порушили кримінальні справи", - підкреслив Петиченко.