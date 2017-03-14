У Чернівцях протестувальники зайшли в ОДА

Спочатку протестувальники вийшли на мітинг у підтримку "економічної блокади Донбасу"

У будівлю Чернівецької Обласної державної адміністрації зайшли протестувальники, які підтримують "блокаду Донбасу".

Учасники акції зайшли в будівлю Чернівецької ОДА, повідомляє weche info.

"Будемо писати вимогу. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО", - сказала представниця протестувальників Ольга Кобевко.

Нагадаємо, що активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін учасників залізничної блокади.

в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.