У Чернівцях протестувальники зайшли в ОДА
Учасники акції зайшли в будівлю Чернівецької ОДА, повідомляє weche info.
"Будемо писати вимогу. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО", - сказала представниця протестувальників Ольга Кобевко.
Нагадаємо, що активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін учасників залізничної блокади.
в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.
Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.
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