У Чернівцях робітників сфер обслуговування зобов'язали розмовляти українською
Проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації у мовній політиці в місті Чернівці" прийняли депутати міської ради під час позачергової сесії, повідомляє 0372.ua.
Документом передбачено, що мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, мовою офіційних оголошень та повідомлень є державна мова – українська.
Крім цього, на території Чернівців усі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публікації, повідомлення, рекламні оголошення, будь-які інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг відтепер будуть тільки державною мовою.
Нагадаємо, що усіх львівських продавців зобов'язали розмовляти з покупцями українською мовою.
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