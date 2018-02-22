У Чернівцях робітників сфер обслуговування зобов'язали розмовляти українською Тепер у закладах сфери громадського харчування і торгівлі обов'язково буде наявність меню на українській мові

У всіх сферах обслуговування Чернівців відтепер обов'язковим є використання української мови.

Фото: УНІАН

Проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації у мовній політиці в місті Чернівці" прийняли депутати міської ради під час позачергової сесії, повідомляє 0372.ua. Документом передбачено, що мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, мовою офіційних оголошень та повідомлень є державна мова – українська. Крім цього, на території Чернівців усі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публікації, повідомлення, рекламні оголошення, будь-які інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг відтепер будуть тільки державною мовою. Нагадаємо, що усіх львівських продавців зобов'язали розмовляти з покупцями українською мовою.

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