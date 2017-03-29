У Чернівцях СБУ затримала керівника фейкової антиукраїнської організації, якою керували з Москви

Співробітники Служби безпеки України припинили в Чернівецькій області діяльність фейкової громадської організації "Захист прав національних меншин", засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.

Як зазначається, правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівник фейкової організації популяризував ідеї так званого "галицького сепаратизму": вони поширювали матеріали із закликами до економічного і політичного відособлення західноукраїнських областей.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Голова установи також готував і оприлюднив у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій "ДНР/ЛНР", а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені", - додається в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), співробітники спецслужби здійснили обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп'ютерну техніку, на якій зберігалися електронні листування зловмисника з кураторами і проросійськими активістами з України та інших країн.

"Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом і політологом, ініціатором створення так званої "Бессарабської народної ради" Артемом Буяном, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова, радника президента Росії", - наголошується в повідомленні.

У СБУ наголосили, що виявлене листування свідчить, що керівники громадської організації планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення "картинки" для телебачення про нібито утиски нацменшин в Україні та необхідність розширення їхніх прав.

"Правоохоронці також виявили у керівника організації кошти в іноземній валюті, які, за наявною інформацією, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове слідство.