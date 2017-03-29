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У Чернівцях СБУ затримала керівника фейкової антиукраїнської організації, якою керували з Москви

Організація популяризувала ідеї так званого "галицького сепаратизму"
Співробітники Служби безпеки України припинили в Чернівецькій області діяльність фейкової громадської організації "Захист прав національних меншин", засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.
У Чернівцях СБУ затримала керівника фейкової антиукраїнської організації, якою керували з Москви Фото: rbc.ua

Як зазначається, правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівник фейкової організації популяризував ідеї так званого "галицького сепаратизму": вони поширювали матеріали із закликами до економічного і політичного відособлення західноукраїнських областей.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Голова установи також готував і оприлюднив у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій "ДНР/ЛНР", а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені", - додається в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), співробітники спецслужби здійснили обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп'ютерну техніку, на якій зберігалися електронні листування зловмисника з кураторами і проросійськими активістами з України та інших країн.

"Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом і політологом, ініціатором створення так званої "Бессарабської народної ради" Артемом Буяном, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова, радника президента Росії", - наголошується в повідомленні.

У СБУ наголосили, що виявлене листування свідчить, що керівники громадської організації планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення "картинки" для телебачення про нібито утиски нацменшин в Україні та необхідність розширення їхніх прав.

"Правоохоронці також виявили у керівника організації кошти в іноземній валюті, які, за наявною інформацією, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове слідство.

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29 03 2017 23:21
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