У Чернівцях СБУ затримала керівника фейкової антиукраїнської організації, якою керували з Москви
Як зазначається, правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівник фейкової організації популяризував ідеї так званого "галицького сепаратизму": вони поширювали матеріали із закликами до економічного і політичного відособлення західноукраїнських областей.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Голова установи також готував і оприлюднив у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій "ДНР/ЛНР", а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені", - додається в повідомленні.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), співробітники спецслужби здійснили обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп'ютерну техніку, на якій зберігалися електронні листування зловмисника з кураторами і проросійськими активістами з України та інших країн.
"Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом і політологом, ініціатором створення так званої "Бессарабської народної ради" Артемом Буяном, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова, радника президента Росії", - наголошується в повідомленні.
У СБУ наголосили, що виявлене листування свідчить, що керівники громадської організації планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення "картинки" для телебачення про нібито утиски нацменшин в Україні та необхідність розширення їхніх прав.
"Правоохоронці також виявили у керівника організації кошти в іноземній валюті, які, за наявною інформацією, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває досудове слідство.
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