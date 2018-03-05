CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівцях стріла підйомного автокрана наскрізь пробила пасажирський автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівцях стріла автокрана наскрізь пробила маршрутку
Унаслідок інциденту постраждав водій маршрутки
Фото: times.cv.ua
"За попередніми даними, в ДТП незначні травми залишками лобового скла отримав водій автобуса, медики йому надають допомогу. Більше ніхто не постраждав оскільки в маршрутці не було пасажирів, автобус виїжджав тільки в рейс", – йдеться у повідомленні видання Chernivtsi Times.
Наголошується, що на місці інциденту працюють поліцейські, однак правоохоронці цю ситуацію поки не коментували.
Нагадаємо, що в Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода - автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу біля торгового центру, а потім влетів у вітрину.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 05 2018 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства