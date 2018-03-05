У Чернівцях стріла автокрана наскрізь пробила маршрутку

У Чернівцях стріла підйомного автокрана наскрізь пробила пасажирський автобус.

"За попередніми даними, в ДТП незначні травми залишками лобового скла отримав водій автобуса, медики йому надають допомогу. Більше ніхто не постраждав оскільки в маршрутці не було пасажирів, автобус виїжджав тільки в рейс", – йдеться у повідомленні видання Chernivtsi Times.

Наголошується, що на місці інциденту працюють поліцейські, однак правоохоронці цю ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, що в Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода - автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу біля торгового центру, а потім влетів у вітрину.