У Чернівцях учасники акції на підтримку Каспрука вимагають у Порошенка "зупинити реванш Фірташа"

У тексті звернення до Парубія й Порошенка громадяни Чернівців заявили про "згвалтування місцевого самоврядування", яке у місті відбулося вдруге за історію Української незалежної держави

Учасники мітингу на підтримку усунутого з посади міського голови Чернівців Олексія Каспрука звернулись до президента Петра Порошенка та голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою призначити позачергові вибори Чернівецької міськради та Чернівецького міського голови.

Як повідомляє molbuk.ua, таке звернення було оголошене учора на мітингу "Захисти своє виборче право" на Центральній площі.

"29 депутатів Чернівецької міської ради всупереч волі громади, без громадських слухань та обговорень достроково припинили повноваження міського голови Олексія Каспрука. Окрім оціночних суджень ініціаторів цього дійства, жодних підстав, які передбачені ст.79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для дострокового припинення повноважень міського голови, громаді наведено не було. На час дострокового припинення повноважень міський голова Олексій Каспрук до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності не притягався, рішень про висловлення йому недовіри міська рада не приймала, звітів не заслуховувала", - йдеться у зверненні.

Учасники мітингу вважають, що такими діями міська рада порушила конституційні права громадян, знехтувала волевиявленням чернівчан, які у 2015 році обрали міського голову для представлення і захисту інтересів громади.

"Найбільше обурення демократичної громадськості міста викликає те, що ці ганебні події є повторенням сценарію усунення з посади законно обраного міського голови , що вже мали місце у Чернівцях в 2011 році в часи злочинного режиму Януковича за підтримки олігархічного клану Дмитра Фірташа. Тоді громада Чернівців майже чотири роки виборювала своє право обрати міського голову і здобула його лише у результаті Революції Гідності", - йдеться у зверненні.

"Сьогодні ті ж особи на чолі із секретарем Чернівецької міської ради міської ради Василем Проданом, що у змові з регіоналами нищили Чернівці у у 2011 році, чинять реванш, сіючи у чернівчан зневіру у демократичних змінах, можливості здолати корупцію, будувати європейське місто, правову державу", - повідомляють учасники мітингу.

"Чернівчани три роки є свідками, як ці "запроданці" з депутатськими мандатами блокують роботу міської ради, її виконавчих органів, гальмують залучення міжнародних інвестицій для розвитку міста, об’єднання з Чернівцями сусідніх територіальних громад, будівництво соціальних та культурних об’єктів, ремонт доріг, житлового фонду, придбання комунального громадського транспорту, свідомо нищать комунальні підприємства, розтаскують комунальну землю та майно. Десятки рішень Чернівецької міської ради оскаржені в судах і скасовані. Частина депутатів міської ради виключена із партій, які їх висували, однак мандатів вони не склали. Такими діями Чернівецька міська рада свідомо нищить імідж міста, опускає його в рейтингах, створює суспільно-політичну та соціальну напругу, що особливо небезпечно для державних національних інтересів в прикордонному регіоні з багатонаціональним та полі конфесійним населенням", - повідомляється у тексті звернення до керівників держави.

Учасники мітингу заявили, що Верховна Рада понад рік залишає без розгляду звернення Чернівецького міського голови та голови Чернівецької обласної державної адміністрації про призначення позачергових виборів Чернівецької міської ради. Також вони зазначають, що без реагування залишаються численні петиції чернівчан про необхідність проведення дострокових виборів міської ради.

"Пане Президенте, пане Голово Верховної Ради України, вимагаємо стати на захист конституційних прав чернівчан, інтересів громади міста, зупинити реванш у Чернівцях олігарха Фірташа та терміново призначити позачергові вибори Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови", - йдеться у вимогах учасників акції "Захисти своє виборче право".

Разом з тим, учасники акції заявили, що у разі, якщо вимога громади Чернівців не буде почута керівництвом держави, чернівчани залишають за собою право звертатися до міжнародних інституцій, які опікуються захистом та розвитком демократії у світі, підтримують місцеве самоврядування та місцеві ініціативи.