У Чернівцях водій-втікач напав на дівчину-патрульну

У Чернівцях вранці 4 квітня на місці аварії автомобіля водій-учасник інциденту штовхнув патрульну під час слідчих дій.

Про це повідомляє місцевий телеканал Tva.ua.

Правоохоронці повідомили, що водій сріблястого BMW наражав учасників руху на небезпеку, утікав від поліцейських і навіть зачепив одного з пішоходів. Під час погоні він врізався у дерево на вулиці Вижницькій.

Після цього водій та пасажир вели себе зухвало, наносили удари патрульним.

На місці ДТП виник конфлікт між учасниками погоні і правоохоронцями. Один із чоловіків штовхнув дівчину-поліцейську, вона впала. У відповідь правоохоронець застосувала до нападника газовий балончик. Хулігана доставили у відділок.