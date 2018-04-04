CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівцях вранці 4 квітня на місці аварії автомобіля водій-учасник інциденту штовхнув патрульну під час слідчих дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівцях водій-втікач напав на дівчину-патрульну
Чоловік у запалі вирішив поборотися з патрульною
Про це повідомляє місцевий телеканал Tva.ua.
Правоохоронці повідомили, що водій сріблястого BMW наражав учасників руху на небезпеку, утікав від поліцейських і навіть зачепив одного з пішоходів. Під час погоні він врізався у дерево на вулиці Вижницькій.
Після цього водій та пасажир вели себе зухвало, наносили удари патрульним.
На місці ДТП виник конфлікт між учасниками погоні і правоохоронцями. Один із чоловіків штовхнув дівчину-поліцейську, вона впала. У відповідь правоохоронець застосувала до нападника газовий балончик. Хулігана доставили у відділок.
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04 04 2018 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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