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У Чернівцях з'явилися бездротові тролейбуси

У тролейбусах передбачені кондиціонери кабіни водія і салону
У Чернівцях почали тестувати нові тролейбуси Дніпро Т203 на автономному ходу, які курсують в мікрорайони, де поки відсутня система тролейбусних електроліній.

"Перший пробний рейс зроблений. Далі деякі регламентні роботи - і нові тролейбуси з автономним ходом курсуватимуть по Чернівцях із заїздом в центр Садгори", - повідомив депутат Чернівецької міської ради Юрій Бурега, інформує ЦТС з посиланням на "Пасажирський транпсорт".

"Технічні параметри цих тролейбусів дозволяють проїхати без контактної мережі ще майже дві таких же відстані, як "Євробуд ХХ" - "Космо" і назад", - додав він.

Відзначимо, що поставки тролейбусів Дніпро Т203 в Чернівці почалися 10 квітня. Сюди прибули перші два з чотирьох тролейбусів. Згідно з технічним завданням, машина повинна бути забезпечена системою автономного ходу на базі акумуляторних батарей з запасом не менше 15 км. Крім того, передбачений кондиціонер кабіни водія і салону.

Вартість одного такого тролейбуса становить 7,5 млн гривень.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції і розвитку надасть Дніпру кредит на придбання нових тролейбусів.

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16 04 2018 15:59
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