У Чернівцях з'явилися бездротові тролейбуси
"Перший пробний рейс зроблений. Далі деякі регламентні роботи - і нові тролейбуси з автономним ходом курсуватимуть по Чернівцях із заїздом в центр Садгори", - повідомив депутат Чернівецької міської ради Юрій Бурега, інформує ЦТС з посиланням на "Пасажирський транпсорт".
"Технічні параметри цих тролейбусів дозволяють проїхати без контактної мережі ще майже дві таких же відстані, як "Євробуд ХХ" - "Космо" і назад", - додав він.
Відзначимо, що поставки тролейбусів Дніпро Т203 в Чернівці почалися 10 квітня. Сюди прибули перші два з чотирьох тролейбусів. Згідно з технічним завданням, машина повинна бути забезпечена системою автономного ходу на базі акумуляторних батарей з запасом не менше 15 км. Крім того, передбачений кондиціонер кабіни водія і салону.
Вартість одного такого тролейбуса становить 7,5 млн гривень.
Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції і розвитку надасть Дніпру кредит на придбання нових тролейбусів.
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