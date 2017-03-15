У Чеському зоопарку діти вбили рожевого фламінго

Троє малолітніх дітей до смерті забили камінням і ногами рожевого фламінго в зоопарку в Чехії.

Іспанія, Фуенте де Педра, 19 липня 2014 року. Працівники національного заповіднику Фуенте де Педра в Андалусії кріплять мітки молодим фламінго. Фото: АFР

Хлопчики віком п'ять, шість і вісім років перелізли через огорожу і атакували зграю фламінго в зоопарку міста Йіглава. Спочатку вони кидали у птахів камінням, а потім почали бити їх ногами, повідомляє Daily Mail.

У результаті одна із самок фламінго, якій було 16 років, загинула, а ще одна отримала травми. Загибла птиця пережила в 2002 році повінь в Празі, коли жила в місцевому зоопарку. Зазвичай фламінго живуть до 30-40 років.

Після нападу діти намагалися сховатися в найближчому лісі, але їх швидко відшукали по яскравому одягу. Двоє зловмисників були затримані співробітниками зоопарку і поліцейськими, третьому вдалося втекти.

Затримані діти не висловили жодного жалю з приводу події. Швидше за все, матеріальні претензії будуть тепер висунуті їх батькам. Вартість одного фламінго становить приблизно 2000 євро.

Представники зоопарку попросили відвідувачів звертати особливу увагу на випадки жорстокого поводження з тваринами. Зоопарк Йіглави працює за принципом "без кліток" і є домом для приблизно двохсот видів рідкісних звірів і птахів.

Нагадаємо, що працівники зоопарку в столиці Чилі Сантьяго вбили двох левів, щоб врятувати чоловіка, який заліз до них у вольєр.