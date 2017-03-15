У Чеському зоопарку діти вбили рожевого фламінго
Хлопчики віком п'ять, шість і вісім років перелізли через огорожу і атакували зграю фламінго в зоопарку міста Йіглава. Спочатку вони кидали у птахів камінням, а потім почали бити їх ногами, повідомляє Daily Mail.
У результаті одна із самок фламінго, якій було 16 років, загинула, а ще одна отримала травми. Загибла птиця пережила в 2002 році повінь в Празі, коли жила в місцевому зоопарку. Зазвичай фламінго живуть до 30-40 років.
Після нападу діти намагалися сховатися в найближчому лісі, але їх швидко відшукали по яскравому одягу. Двоє зловмисників були затримані співробітниками зоопарку і поліцейськими, третьому вдалося втекти.
Затримані діти не висловили жодного жалю з приводу події. Швидше за все, матеріальні претензії будуть тепер висунуті їх батькам. Вартість одного фламінго становить приблизно 2000 євро.
Представники зоопарку попросили відвідувачів звертати особливу увагу на випадки жорстокого поводження з тваринами. Зоопарк Йіглави працює за принципом "без кліток" і є домом для приблизно двохсот видів рідкісних звірів і птахів.
Нагадаємо, що працівники зоопарку в столиці Чилі Сантьяго вбили двох левів, щоб врятувати чоловіка, який заліз до них у вольєр.
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