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У Чорне море прямує ракетний есмінець США

"Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні"
Американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.
У Чорне море прямує ракетний есмінець США Фото: ВМС США

"Сполучені штати і ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні", - заявив командир есмінця Метью Дж. Пауел, повідомляє "Укрінформ".

Як підкреслюється у заяві, ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародного права.

Нагадаємо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.

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19 01 2019 22:28
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