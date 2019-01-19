У Чорне море прямує ракетний есмінець США

"Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні"

Американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.

"Сполучені штати і ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні", - заявив командир есмінця Метью Дж. Пауел, повідомляє "Укрінформ".

Як підкреслюється у заяві, ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародного права.

Нагадаємо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.