CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорне море прямує ракетний есмінець США
"Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні"
Фото: ВМС США
"Сполучені штати і ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки у цьому регіоні", - заявив командир есмінця Метью Дж. Пауел, повідомляє "Укрінформ".
Як підкреслюється у заяві, ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародного права.
Нагадаємо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.
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19 01 2019 22:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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