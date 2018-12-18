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Розвідувальний корабель ВМС Британії увійшов у Чорне море

Це перший військовий корабель НАТО, який здійснює візит до Чорного моря
Розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.
Розвідувальний корабель ВМС Британії увійшов у Чорне море Фото: liveuamap.com

"Це перший військовий корабель НАТО, який здійснює візит до Чорного моря з прямим формулюванням мети: продемонструвати підтримку Британією принципу свободи навігації в регіоні", - повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook.

За даними порталу liveuamap, корабель увійшов у Чорне море в понеділок ввечері близько 18:00.

HMS Echo - це сучасне гідрографічне судно, призначене для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів та десантних операцій. Корабель може надавати адаптовану інформацію практично в режимі реального часу.

Відповідно до Конвенції Монтре, корабель може перебувати у Чорному морі максимум 21 добу.

Наприкінці листопада міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон під час візиту до Лондона міністра оборони України Степана Полторака заявляв, що HMS Echo відправиться в Чорне море в 2019 році.

"Поки Україна стикається з російськими військовими діями, вона матиме надійного партнера у Сполученому Королівстві. Продовжуючи спільну роботу, чи то шляхом підготовки навчальних програм чи військових навчань, ми допомагаємо Україні вистояти за наші спільні цінності", - заявив Вільямсон.

Нагадаємо, що ініційовану Україною резолюцію, співавторами якої стали 40 держав, Генасамблея ООН схвалила 17 грудня. Документ підтримали 66 країн, 19 були проти, зокрема, Росія, Білорусь, Вірменія та Сербія.

 

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18 12 2018 12:20
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