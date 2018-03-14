У Чорнобилі відкрили музей

З 15 березня всі відвідувачі зони відчуження зможуть відвідати музей "Зірка Полин" в місті Чорнобиль.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

Приміщення музею відреставровано ще в 2011 році (до аварії там працював кінотеатр "Україна"), але останні сім років воно не експлуатувалося.

"Тут зібрані фотографії, на яких можна простежити історію перетворення зони відчуження з місця ядерної катастрофи в зону впровадження новітніх технологій і лабораторію "під відкритим небом". Крім того, на території музею будуть постійно демонструватися унікальні кадри з найпопулярніших для відвідування місць: міст Чорнобиль та Прип'ять, градирень і об'єкта "Дуга", - сказано в повідомленні.

Ознайомитися з порядком відвідування зони відчуження і маршрутами можна за посиланням.

Нагадаємо, на території Чорнобильської АЕС готуються запустити першу сонячну електростанцію.

Влітку стало відомо, що Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні.