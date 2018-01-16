У Чорнобилі збудують ще одну сонячну електростанцію

У Чорнобилі виставили на продаж ділянку площею 60 тисяч кв. метрів під розміщення сонячної електростанції

Фонд державного майна виставив на продаж третю ділянку землі у відчуженій зоні Чорнобильської АЕС для будівництва електростанції

Про це повідомляє Дмитро Парфененко, передає Економічна правда.

У Чорнобилі виставили на продаж ділянку площею 60 тисяч кв. метрів під розміщення сонячної електростанції.

Протягом наступних 10 днів регіональне відділення Фонду державного майна України вивчатиме попит на земельну ділянку та, за появи більше 2 потенційних орендарів, оголосить конкурс на право оренди. Зазначається, що термін оренди складатиме 30 років.

"Можливо, це взагалі єдиний варіант використання забрудненої території ЧАЕС. І при тому дуже символічний – сонячна енергетика на відміну від атомної дійсно "зелена", - йдеться у повідомленні Парфененка.

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Відомо, що безпосередньо на території Чорнобильської АЕС вже збудовано одну сонячну станцію потужністю 1МВт. Її побудувала компанія "Солар Чорнобиль", що орендувала ділянку площею 1,7 га на термін 49 років.

Ця ж компанія знімає в оренду і частину системи охолодження об'єктів Чорнобильської АЕС, площею 2,5 тисяч кв. м.

Нагадаємо, що влітку 2017 року iPress.ua повідомляв, що Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SAпро будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні.