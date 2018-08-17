У Чорнобильській зоні відчуження виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів
Про це повідомила прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження за результатами польової експедиції Чорнобильського центру та Центру реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк". Експедиція проходила на лівому березі Дніпра, ця частина зони відчуження менше вивчена порівняно з іншими.
Кажанів ловили спеціальними сітками, щоб окільцювати, і відпускали. Крім того, фахівці щодня записували вокалізацію кажанів, щоб потім ідентифікувати вид, дати відносну оцінку їх чисельності, описати добові та сезонні зміни в поведінці тварин.
Усього вченим вдалося зловити 420 особин, зокрема рідкісні види руда вечірниця (Nyctalus noctula), мала вечірниця (Nyctalus leisleri), пізній кажан (Eptesicus serotinus), лісовий нетопир (Pipistrellus nathusii), нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrellus), двоколірний кажан (Vespertilio murinus), водяна нічниця (Myotis daubentonii), ухань звичайний (Plecotus auritus) і європейська широковушка (Barbastella barbastellus). Усі вони були занесені до Червоної книги України, а широковушка має високий охоронний статус і в Європі.
Аудіорекордери фіксували також гігантську вечорницю (Nyctalus lasiopterus), дуже рідкісного і найбільшого кажана в Європі.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
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