У Чорнобильській зоні відчуження виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів

Аудіорекордери фіксували також гігантську вечорницю (Nyctalus lasiopterus), дуже рідкісного і найбільшого кажана в Європі

Українські вчені виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження за результатами польової експедиції Чорнобильського центру та Центру реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк". Експедиція проходила на лівому березі Дніпра, ця частина зони відчуження менше вивчена порівняно з іншими.

Кажанів ловили спеціальними сітками, щоб окільцювати, і відпускали. Крім того, фахівці щодня записували вокалізацію кажанів, щоб потім ідентифікувати вид, дати відносну оцінку їх чисельності, описати добові та сезонні зміни в поведінці тварин.

Усього вченим вдалося зловити 420 особин, зокрема рідкісні види руда вечірниця (Nyctalus noctula), мала вечірниця (Nyctalus leisleri), пізній кажан (Eptesicus serotinus), лісовий нетопир (Pipistrellus nathusii), нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrellus), двоколірний кажан (Vespertilio murinus), водяна нічниця (Myotis daubentonii), ухань звичайний (Plecotus auritus) і європейська широковушка (Barbastella barbastellus). Усі вони були занесені до Червоної книги України, а широковушка має високий охоронний статус і в Європі.

Аудіорекордери фіксували також гігантську вечорницю (Nyctalus lasiopterus), дуже рідкісного і найбільшого кажана в Європі.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.