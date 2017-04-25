У Чорнобилі знайшли львівське сміття, - ФОТО

При проведенні огляду місця події встановлено, що на території зони ЧАЕС знаходиться 9 куп сміття

На території зони відчуження Чорнобильської АЕС вчора, 24 квітня, виявили львівське сміття.

В Іванківське відділення поліції звернувся один з голів місцевого самоврядування і повідомив, що він виявив купу скиданого сміття біля сіл Бобер та Королівка, - повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції. При проведенні огляду місця події встановлено, що на території зони ЧАЕС знаходиться 9 куп сміття. З кожної купи поліцейські вилучили документи або їх фрагменти, що підтверджують походження твердих відходів зі Львова.



Фото:kv.npu.gov.ua



Фото:kv.npu.gov.ua



Фото:kv.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, проблеми зі сміттям загострилися у Львові після обвалу сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні 2016 року. Відходи зі Львова фіксували в різних областях України навіть після того, як офіційна влада відмовилася приймати його на свої полігони.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.