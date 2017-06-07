У Чорнобильській зоні за півроку затримали майже 150 "сталкерів"

"Сталкери" наражають на небезпеку не лише себе, а й інших людей

Поліція з початку року затримала 144 "сталкерів", які незаконно проникли у Чорнобильську зону відчуження

Про це на міжвідомчій нараді заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Станом на сьогодні від початку року Нацполіція вже зафіксувала 144 нелегальних проникнення. "Сталкери" наражають на небезпеку не лише себе, а й інших людей. Оскільки в зоні відчуження є окремі райони, де зона радіаційного забруднення достатньо висока. Ми повинні забезпечити превентивні заходи, аби унеможливити їх проникнення і захистити людей", - зазначив Яровий.

Він також підкреслив, що з початку року в зоні ЧАЕС вже сталося 32 пожежі.

Нагадаємо, що для туристів, які відвідують Чорнобиль, почав працювати хостел "Полісся".

Хостел з поліпшеними умовами проживання відкрили в колишньому гуртожитку "Полісся" для "підвищення якості послуг, які надаються відвідувачам зони відчуження в Чорнобилі".

Бюджетний готель зможе прийняти до 100 постояльців. Там є одно- і двомісні номери з плазмовими телевізорами, душовими кабінами, безкоштовним інтернетом і іншими зручностями.