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У Чорногорії парламент позбавив депутатської недоторканності лідерів проросійської опозиції

Прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії
Парламент Чорногорії проголосував за зняття депутатської недоторканності з двох ключових лідерів проросійської опозиції.
У Чорногорії парламент позбавив депутатської недоторканності лідерів проросійської опозиції Фото: TROPICANA

Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту, повідомляє AP.

Декілька сотень прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії, щоб повідомити свою незгоду з рішенням депутатів.

Раніше обох депутатів звинувачували у причетності до замаху на прем'єра Чорногорії і спробі перевороту, яку організовували росіяни.

Нагадаємо, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав закон про позбавлення недоторканності депутатів парламенту.
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15 02 2017 15:59
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