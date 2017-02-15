У Чорногорії парламент позбавив депутатської недоторканності лідерів проросійської опозиції Прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії

Парламент Чорногорії проголосував за зняття депутатської недоторканності з двох ключових лідерів проросійської опозиції.

Фото: TROPICANA

Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту, повідомляє AP. Декілька сотень прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії, щоб повідомити свою незгоду з рішенням депутатів. Раніше обох депутатів звинувачували у причетності до замаху на прем'єра Чорногорії і спробі перевороту, яку організовували росіяни. Нагадаємо, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав закон про позбавлення недоторканності депутатів парламенту.

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