ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Чорногорії проголосував за зняття депутатської недоторканності з двох ключових лідерів проросійської опозиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорногорії парламент позбавив депутатської недоторканності лідерів проросійської опозиції
Прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії
Фото: TROPICANA
Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту, повідомляє AP.
Декілька сотень прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії, щоб повідомити свою незгоду з рішенням депутатів.
Раніше обох депутатів звинувачували у причетності до замаху на прем'єра Чорногорії і спробі перевороту, яку організовували росіяни.
Нагадаємо, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав закон про позбавлення недоторканності депутатів парламенту.
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15 02 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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