У Чорногорії затримали громадянина Польщі за підозрою у лісових підпалах
Про це повідомляє RTCG.
Згідно з інформацією, молодий чоловік був затриманий в цей же день на пляжі у місті Жаніца. За словами поліції, він близько 14:00, перебуваючи у лісі над пляжем, закурив сигарету, якою і підпалив траву і чагарник.
Після цього вогонь поширився по лісу, а хлопець повернувся на пляж, де його і затримали. Пожежу, завдяки оперативному втручанню надзвичайних служб, вдалося швидко локалізувати.
Ім'я хлопця на даний момент не повідомляється. Він був доставлений у відділення прокуратури міста Херцег Нові. Його затримали на 72 години за обгрунтованою підозрою у вчиненні злочину, який становить загальну небезпеку.
Нагадаємо, у Чорногорії рятувальники гасили масштабні пожежі. У результаті тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширювався і існувала загроза поширення на будинки передмість.
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