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У Чорногорії затримали громадянина Польщі за підозрою у лісових підпалах

Він був доставлений у відділення прокуратури міста Херцег Нові
Поліція Чорногорії затримала 18-річного громадянина Польщі, який підозрюється у підпалі півострова Луштіца у неділю, 23 липня.
У Чорногорії затримали громадянина Польщі за підозрою у лісових підпалах фото: ДСНС

Про це повідомляє RTCG.

Згідно з інформацією, молодий чоловік був затриманий в цей же день на пляжі у місті Жаніца. За словами поліції, він близько 14:00, перебуваючи у лісі над пляжем, закурив сигарету, якою і підпалив траву і чагарник.

Після цього вогонь поширився по лісу, а хлопець повернувся на пляж, де його і затримали. Пожежу, завдяки оперативному втручанню надзвичайних служб, вдалося швидко локалізувати.

Ім'я хлопця на даний момент не повідомляється. Він був доставлений у відділення прокуратури міста Херцег Нові. Його затримали на 72 години за обгрунтованою підозрою у вчиненні злочину, який становить загальну небезпеку.

Нагадаємо, у Чорногорії рятувальники гасили масштабні пожежі. У результаті тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширювався і існувала загроза поширення на будинки передмість.

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24 07 2017 20:58
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