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У Чорноморську п'яний чоловік побив бригаду "швидкої", яка приїхала до його матері

Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови
У Чорноморську Одеської області п'яний чоловік напав на бригаду екстреної медичної допомоги, що приїхала на виклик до його матері.
У Чорноморську п Фото: hromadske.tv

Це сталося 28 жовтня близько 3-ї години ночі, повідомляє у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"На медиків напав чоловік, до матері якого викликали швидку. Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови", - розповідає очільниця МОЗ.

Згідно з її повідомленням, на місце події одразу викликали поліцію, Службу громадської безпеки та ще одну бригаду швидкої. Постраждалих госпіталізували, на цей момент вони проходять додаткові обстеження.

"Поліція затримала нападника. З’ясувалось, що під час нападу він знаходився у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння", - пише Супрун.

За її інформацією, випадки, коли нападають на лікарів екстреної медичної допомоги, непоодинокі по всій країні.

"Упродовж 2013 –2017 років в Україні було зареєстровано 543 злочини, вчинені проти життя і здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, троє із яких померли", - розповідає керівниця міністерства.

Нагадаємо, що медикам, які прибули на виклик у Бердянську, знадобилася медична допомога. Вони отруїлися хімічними випарами.

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29 10 2018 18:59
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