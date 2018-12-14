У Чорноморську з головної ялинки міста вкрали гірлянду

У місті Чорноморськ Одеської області невідомі вкрали гірлянду з головної ялинки міста.

Про зникнення новорічної прикраси правоохоронці дізналися з інтернету.

"Жодних заяв з цього приводу в поліцію не надходило. Незважаючи на це, за фактом крадіжки працівниками Чорноморського ВП розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу", - повідомила прес-служба місцевої поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, суму завданої матеріальної шкоди та осіб, які вчинили крадіжку.

Нагадаємо, минулого року в одному з найвідоміших торгових центрів Неаполя (Італія) викрали різдвяну ялинку всього через добу після того, як її урочисто відкрили.