НОВИНИУ місті Чорноморськ Одеської області невідомі вкрали гірлянду з головної ялинки міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорноморську з головної ялинки міста вкрали гірлянду
Поліція відкрила кримінальну справу
Фото: chernomorsk.com.ua
Про зникнення новорічної прикраси правоохоронці дізналися з інтернету.
"Жодних заяв з цього приводу в поліцію не надходило. Незважаючи на це, за фактом крадіжки працівниками Чорноморського ВП розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу", - повідомила прес-служба місцевої поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини події, суму завданої матеріальної шкоди та осіб, які вчинили крадіжку.
Нагадаємо, минулого року в одному з найвідоміших торгових центрів Неаполя (Італія) викрали різдвяну ялинку всього через добу після того, як її урочисто відкрили.
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14 12 2018 11:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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