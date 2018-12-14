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У Чорноморську з головної ялинки міста вкрали гірлянду

Поліція відкрила кримінальну справу
У місті Чорноморськ Одеської області невідомі вкрали гірлянду з головної ялинки міста.
У Чорноморську з головної ялинки міста вкрали гірлянду Фото: chernomorsk.com.ua

Про зникнення новорічної прикраси правоохоронці дізналися з інтернету.

"Жодних заяв з цього приводу в поліцію не надходило. Незважаючи на це, за фактом крадіжки працівниками Чорноморського ВП розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу", - повідомила прес-служба місцевої поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, суму завданої матеріальної шкоди та осіб, які вчинили крадіжку.

Нагадаємо, минулого року в одному з найвідоміших торгових центрів Неаполя (Італія) викрали різдвяну ялинку всього через добу після того, як її урочисто відкрили.

 
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14 12 2018 11:22
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