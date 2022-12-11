CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на ранок 12 листопада, зс рф тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні близько 19 кораблів, серед яких - один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 8 ракет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорному морі росія тримає 19 кораблів, один із них - носій "Калібрів"
Фото: Укрінформ
Про це Військово-Морські сили Збройних сил України повідомляють у Telegram.
Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет; в Каспійському морі – 3 ворожих носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.
За інформацією ВМС, за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 42 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС констатували, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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12 11 2022 14:19 МЕДІА
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