У Чорному морі росія тримає 19 кораблів, один із них - носій "Калібрів"

Станом на ранок 12 листопада, зс рф тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні близько 19 кораблів, серед яких - один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 8 ракет.

Про це Військово-Морські сили Збройних сил України повідомляють у Telegram.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет; в Каспійському морі – 3 ворожих носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

За інформацією ВМС, за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 42 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС констатували, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.