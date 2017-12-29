У Чорному та Азовському морях з'являться прикордонні підрозділи "Дозор-М", - Цигикал
"Я сподіваюся, що в нас з'являться ще й "Дозор-М", формування яких ми обговорюємо з нашими американськими партнерами. Будемо їх розгортати по Азовському і Чорному морях. Точки дислокації буде визначено. Це ще близько семи підрозділів", - зазначив Цигикал, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, дві одиниці зараз діють в Одесі та Маріуполі.
"Вони, можна так сказати, забезпечені за останнім словом техніки. Буквально днями від наших американських партнерів туди надійшло спеціальне водолазне обладнання", - додав глава ДПСУ.
Цигикал також зазначив, що зараз реформуються інші підрозділи "Дозору", в планах - "їх серйозне розширення, дислокація безпосередньо в регіонах з підпорядкуванням центральному апарату в Києві".
Ще одним завданням для майбутніх підрозділів стане підготовка до протидії можливому вторгненню, підкреслив голова прикордонного відомства.
"Тоді їм доведеться проводити спеціальні, в тому числі диверсійні операції. Наші міжнародні партнери вже проводять навчання спеціалістів із цього напряму в Оршанці", - зазначив Цигикал.
На питання про те, чи заплановано розвиток прикордонної авіації, голова прикордонної служби сказав: "Одна з проблем цієї галузі - те, що частина техніки практично вичерпала передбачений для неї експлуатаційний ресурс. Зараз у Міністерстві внутрішніх справ вивчається програма закупівлі патрульних вертольотів іноземного виробництва для потреб Національної поліції, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Можливо, наступний рік стане в цьому плані вирішальним. З літаками ситуація дещо складніша, але з часом буде вирішена і вона".
Цигикал зазначив, що переоснащення Держприкордонслужби відбувається не тільки коштом держбюджету, а й значною мірою за сприяння уряду США, Міжнародної організації з міграції та інших зарубіжних партнерів. Всього, за його словами, з початку року обсяг таких надходжень перевищив 700 млн гривень.
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