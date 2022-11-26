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У "Чорну п'ятницю" виник дефіцит iPhone через заворушення на заводі в Китаї

Заворушення на найбільшому у світі заводі з виробництва iPhone цього тижня в центральному Китаї ще більше ускладнили ситуацію з поставками Apple і показали, як сувора політика країни щодо боротьби з коронавірусом завдає шкоди глобальним технологічним компаніям.
У "Чорну п Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє CNN.
 
Проблеми почалися минулого місяця, коли робітники покинули заводський кампус у Чженьчжоу, столиці центральної провінції Хенань, через побоювання, пов'язані з COVID. Через нестачу персоналу працівникам пропонувалися премії за повернення.
 
Але цього тижня спалахнули протести, коли новонаймані співробітники заявили, що керівництво порушило свої обіцянки.
 
Робітникам, які зіткнулися зі співробітниками служби безпеки у захисних костюмах, зрештою запропонували гроші, щоб вони звільнилися та пішли.
 
Аналітики кажуть, що проблеми, з якими зіткнулася тайванська виробнича фірма Foxconn, найбільший постачальник Apple, якій належить підприємство, також прискорять темпи виходу з Китаю в такі країни, як Індія.
 
"Кожен тиждень цього відключення та заворушень, за нашими оцінками, обходиться Apple приблизно в 1 млрд доларів на тиждень у вигляді втрачених продажів iPhone. Тепер приблизно 5% продажів iPhone 14, ймовірно, не будуть реалізовані", - сказав Деніел Айвз, керуючий директор з дослідженням акцій Wedbush Securities.
 
Айвз заявив, що попит на пристрої iPhone 14 під час святкових вихідних у Чорну п'ятницю був набагато вищим, ніж пропозиція, і міг викликати серйозну нестачу напередодні Різдва, додавши, що збої в роботі Foxconn, які почалися в жовтні, стали серйозним ударом під дих для Apple.
 
Айвз сказав, що чеки магазинів у Чорну п'ятницю показують серйозну нестачу iPhone у всіх напрямках.
 
"Грунтуючись на нашому аналізі, ми вважаємо, що нестача iPhone 14 Pro за останній тиждень значно посилилася через дуже низькі запаси. Ми вважаємо, що в багатьох магазинах Apple зараз нестача iPhone 14 Pro... до 25-30% нижче за норму напередодні типового грудня", - додав він.
 
Мінґ-Чі Куо, аналітик TF International Securities, повідомив, що понад 10% світових виробничих потужностей iPhone постраждали від ситуації у кампусі Чженчжоу.
 
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26 11 2022 15:32
ТЕГИ: Китай, Apple
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